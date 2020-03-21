FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk açıkladı! Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

'İKRAMİYE NİSAN AYINDA VERİLECEK'

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Emniyet camlarının ithalatına düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandıEmniyet camlarının ithalatına düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Asker uğurlamada koronavirüs tedbirlerini hiçe saydılar

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında değişiklik

Turizme koronavirüs darbesi: 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor

Turizme koronavirüs darbesi: 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK'ten 'esnafa özel paket' talebi

TESK'ten 'esnafa özel paket' talebi

Bakan Selçuk duyurdu: 2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Emniyet camlarının ithalatına düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet camlarının ithalatına düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı: 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor

Turizme koronavirüs darbesi: 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor

Son dakika: BDDK'dan açıklama: Talepleri hızlıca karşılanmalı

BDDK'dan 'Finansal İstikrar Kalkanı' kararları

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorin ve benzine zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.