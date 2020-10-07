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Bakan Selçuk açıkladı! İzolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:16 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak' açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk açıkladı! İzolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak' açıklamasını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
peki ya biz infaz korumalar nolacak 15 gün gece gündüz kapalı cezaevinde yatıp kalkıyoruz ne medyada bir haberimiz nede kanunen bi hakkımız var ne ek mesai nede nede ek ödenek var bizde bu virüsten dolayı cefa çekiyoruz hiç yokmuşuz gibi davranmayın kapının ardında neler olduğunu sadece biz biliyoruz sizde yokmuşuz gibi davranıyoruz halbuki toplumun düzenini bozan çevreye zarar veren insanları sizden korumaya ve orda tutmaya çalışıyoruz neyseee bilmemeye devam edin
kötüye kullanılmazsa güzel uygulama. inşallah 'kime ne para verildiği belli değil' moduna geçmez..
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