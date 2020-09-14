FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Selçuk açıkladı: Kamuda istihdam edeceğiz

Bakan Selçuk açıkladı: Kamuda istihdam edeceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 805 gencin kamuda istihdam edileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk açıkladı: Kamuda istihdam edeceğiz

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 14 Eylül’de başlayacağını bildiren Selçuk, söz konusu işlemlerin 21 Eylül’e kadar devam edeceğini ifade etti. Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 53 bin 659 gencin atamasının yapılmış olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekliyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızın kamuda istihdam edilmenin bilinciyle çok çalışacaklarına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr) yayınlanacak ve tercihler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Evde bakım aylığı nasıl alınır?Evde bakım aylığı nasıl alınır?
Altın ne kadar yükselir? Ünlü bankanın çarpıcı altın yorumu: Altın 2021’de 2,300 doları görebilirAltın ne kadar yükselir? Ünlü bankanın çarpıcı altın yorumu: Altın 2021’de 2,300 doları görebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
Çok acı... Feci kazada 3 kardeş can verdi
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? Kritik toplantının detayları belli oldu
İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? Kritik toplantının detayları belli oldu
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?
İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzine 11 kuruş indirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak
Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak
Petrol devi Suudi Aramco dünyanın en değerli şirketi oldu
İşte dünyanın en değerli şirketi
2020 Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? Evde bakım parası ne kadar, nasıl alınır? Evde bakım aylığı alma koşulları!
Evde bakım aylığı nasıl alınır?
Papaz eriğin fiyatı iki haftada 8’e katlandı
Bu meyvenin fiyatı iki haftada 8’e katlandı
Mezar yerleri yüzde yüzden fazla kazandırdı
Altından daha fazla değer kazandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.