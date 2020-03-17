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Bakan Selçuk açıkladı: Şehit ve gazi yakınlarının atamaları gerçekleşti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 22:50 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik." dedi.

Bakan Selçuk açıkladı: Şehit ve gazi yakınlarının atamaları gerçekleşti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 316 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamaların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini belirtti.

Atamayla 316 şehit yakını, gazi ve yakınına 49 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini bildiren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Atamaların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirilmesi, durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız."

Atama sonuçları saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" sitesinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakını, atama,

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