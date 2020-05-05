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Bakan Selçuk: Alo 170 hattımıza 4.8 milyon çağrı aldık

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 10:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan Nisan sonuna kadarki süreçte Alo 170’e gelen çağrıların yüzde 160 artarak 4.8 milyona ulaştığını açıkladı.

Bakan Selçuk: Alo 170 hattımıza 4.8 milyon çağrı aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada Bakanlık Halkla İlişkiler biriminin yoğun mesai ile çalıştığını, vatandaşın hizmete ulaşması için yoğun çaba gösterildiğini belirtti. Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görülmesinden önce 11 Ocak-29 Şubat arasında Bakanlığın iletişim merkezi Alo 170’e 1 milyon 857 bin 302 çağrı geldiğini ifade eden Bakan Selçuk, 11 Mart sonrası bu rakamın 4.8 milyona yükseldiğini kaydetti.

Alo 170’e yapılan çağrılara bakıldığında en fazla talep gelen kurum İŞKUR oldu. 11 Mart’tan Nisan ayının sonuna kadar İŞKUR’a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1 milyon 623 bine yükseldi. Yine 11 Mart’tan Nisan ayı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu için 1 milyon 311 bin 423 arama yapıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN 372 BİNİ AŞKIN ÇAĞRI GELDİ

Bakan Selçuk, en yüksek artışın Kısa Çalışma Ödeneği başlığı altında yaşandığına dikkat çekerek, “Yılın ilk aylarında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bin 2 bine yakın çağrı gelirken, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği’nin kullanılmaya başlanması ile bu rakam 372 bin 126’a ulaştı. Alo 170 çağrı merkezimiz vasıtasıyla Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma sürecinde firmalar bilgilendirilerek, başvurularını doğru bir şekilde yapmaları sağlanıyor” açıklamasını yaptı.

ALO 170, 7/24 SAAT HİZMET SUNDU

Gelen aramalarda vatandaşın işlemini kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf edildi. Gece gündüz aranan Alo 170 iletişim merkezi, 7/24 hizmet sunuyor. Korona virüs nedeniyle gelen çağrılara ise özellikle hassasiyet gösteriliyor. Her bir vatandaş ile ortalama görüşme süresi 248 saniye olurken, toplam görüşme süresi ise 12 milyon 743 bin 560 dakikayı buldu.

KAYNAK:İHA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs, Alo 170,

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