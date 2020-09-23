Bakan Selçuk duyurdu: 18 ilde başladı

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkin ve kalıcı tedbirler alınmasına dair çalışmalarına devam eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı'ı, “Risk Analiz ve Yönetim Modülü'nü 18 pilot ilde hayata geçirdi.

RİSK ANALİZ VE YÖNETİM MODÜŞÜ, ÇALIŞAMLARA İVME KAZANDIRACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddet olaylarında riskin zamanında tespiti, tespit edilen riskin etkili biçimde yönetilmesine ilişkin hizmet yaklaşımında olduklarını belirtti. Selçuk, “Bakanlığın kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlere yeni bir ivme kazandıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülü için bir dizi çalışma gerçekleştirdik. İçerisinde risk ölçeği ve sosyal hizmet müdahalesi adımlarını barındıran, modül geliştirerek elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemi olan ABS’ye entegre ettik” dedi.

ŞİDDET MAĞDURUNA SUNULACAK HİZMETLERİN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK

Bakan Selçuk, ŞÖNİM’leri 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsatarak, “Risk Analiz ve Yönetim Modülü, ŞÖNİM mesleki personelince şiddet mağduruna sunulacak hizmetlerin başlangıç noktası niteliğinde olacak. Modüldeki risk odağına göre mesleki müdahale yapılacak” diye konuştu.