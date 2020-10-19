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Bakan Selçuk duyurdu! 184,3 milyon TL'lik ödeme yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında Eylül ayında 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! 184,3 milyon TL'lik ödeme yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardımları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik yardım programları kapsamında Eylül ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

1,7 MİLYON AİLEYE 93,5 MİLYON TL ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, sosyal güvencesi olmayan, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını söyledi. İki aylık periyotlarla nakdi yardımda bulunduklarının altını çize Bakan Selçuk, “Eylül ayında 1,7 milyon ailemize 93,5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik” dedi.

815 BİN HANEYE 77,4 MİLYON TL ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

0-6 yaş arasındaki çocuklarını düzenli sağlık muayenelerine götüren ihtiyaç sahibi ailelere Şartlı Sağlık desteğinde bulunduklarını kaydeden Selçuk, “Ailelerimize Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptıranlara çocuk başına düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Eylül ayında 815 bin haneye 77,4 milyon TL ödeme yaptık” diye konuştu.

ANNELERE, GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK YARDIMI

Erken çocuk ölümlerini ve gebelik sırasında karşılaşılan sağlık problemlerini en aza indirmek için muhtaç durumdaki kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri boyunca beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacı yardımda bulunduklarını vurgulayan Selçuk, “Gebeliklerinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için hamilelikleri süresince sağlık kontrollerini yaptıranlar, doğumlarını hastanede gerçekleştirenler ve doğum sonrası iki aylık lohusalık takipleri için desteklerde bulunuyoruz. Bu kapsamda gebelik için 26 bin annemize 1,9 milyon TL, doğum yardım için 8 bin 800 annemize 887 bin TL ve lohusalık için 11 bin annemize de 600 bin TL ödeme gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

20 BİN ANNEYE 6,5 MİLYON TL ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini kaydederek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını ifade etti. Selçuk, Eylül döneminde çoklu doğum yardımı için 20 bin ihtiyaç sahibi anneye 6,5 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2 BİNİ AŞKIN VATANDAŞA 3,2 MİLYON TL YARDIM

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, “2 bin 140 vatandaşımıza 3,2 milyon TL destekte bulunduk” dedi.

KAYNAK:İHA

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