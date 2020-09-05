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Bakan Selçuk duyurdu! 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! 27 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 14’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

“GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ TOPLAM İLAÇ SAYISI 8 BİN 740 OLDU”

Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 374, Türkiye’den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 366’ya ulaştı” dedi.
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” şeklinde konuştu.

Yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar: 4 adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, 1 adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet sindirim sistemi ilacı, 1 adet tansiyon ilacı, 1 adet lipid düşürücü ilaç, 1 adet topikal mantar ilacı, 1 adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, 1 adet topikal antiviral ilaç, 1 adet topikal kortikosteroid ilaç, 1 adet sistemik hormon ilacı, 3 adet immunglobulin ilaç, 4 adet immunosupresan ilaç (2 adedi kanser ilacı), 1 adet kas gevşetici ilaç, 1 adet antiepileptik ilaç, 4 adet Astım-KOAH ilacı, 1 adet enteral beslenme ürününden oluşuyor.

İHA

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