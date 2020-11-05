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Bakan Selçuk duyurdu! Depremden etkilenen İzmir’de SED ödemelerini öne çektik

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektiklerini açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! Depremden etkilenen İzmir’de SED ödemelerini öne çektik

Bakan Selçuk, İzmir’de meydana gelen depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını söyledi. Depremzedelerin SED ödemelerine ilişkin de bilgi veren Selçuk, “Bölgede Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon TL ödeme yaptık” dedi.

Bakan Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin 8-15 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, “SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon TL ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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