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  4. Bakan Selçuk duyurdu! Destek miktarı artırıldı

Bakan Selçuk duyurdu! Destek miktarı artırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! Destek miktarı artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı.

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DHA

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