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Bakan Selçuk duyurdu! Eğitim-öğretim yardımı ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için toplam 63 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! Eğitim-öğretim yardımı ödemeleri başladı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.

"Şehitlerimizin çocuklarına, harp ve vazife malullerimiz ile çocuklarına toplamda 63 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapacağız." bilgisini paylaşan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim ve öğretim yardımında bulunulacağını kaydetti.

Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait yıllık yardım miktarlarına ilişkin, "Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerimiz için 2 bin 317 lira, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3 bin 475 lira ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4 bin 634 lira ödeme gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitim öğretim yardımı ödemeleri kapsamında, SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıtlarından tespit edilenlere müracaata gerek kalmaksızın ödeme yapılacak.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
duy da inanma kim bilir hangi akplilerin cebini dolduracaklar
sn bakan cebinden 5 kuruş yaparmısın desem...Yaptğın halkın verdiği vegilerden,benzinden ve diğe ithallerden kazanılan vergiden..Emekliye düşmnlığınız mı var dfa %4-5 zam yapiyorsunuz...Yoksulluk sınırı 2400.geçindiğimiz 2150 ...buyur ...Geçinebilirmisiniz..
bu yardımları isim isim açıklayın, yoksa bur da şaibe var. Yardım yapıldığına da inanmıyorum. Milletin bunu bilmeye hakkı var şeffaf sosyal devlet nerede..
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