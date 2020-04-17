Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak gönderilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her il ve ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adıyla kaynak aktarımında bulunuyor. Periyodik paylar hesaplanırken güncel nüfus, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, aktif hane dosyası gibi 8 gösterge kullanılarak payların dağıtımında adil yöntem izleniyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek 2 periyodik pay göndereceklerini duyurdu. Selçuk, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte, 352 milyon 880 bin 238 TL tutarındaki kaynak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılacak. Söz konusu kaynak, Kovid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz" dedi.

KAYNAK:İHA

