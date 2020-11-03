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Bakan Selçuk duyurdu! İzmir'e yeni destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 6,6 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! İzmir'e yeni destek

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilde ve ilçelerde bulunan SYDV'lere sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak gönderildiğini anımsattı.

Kasım ayı ödeneklerine ilişkin bilgi veren Selçuk, "Türkiye genelindeki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza periyodik pay olarak 186,8 milyon lira kaynak yolladık. Bu rakamın 6,6 milyonu İzmir'deki SYDV'lerimize aktarıldı. Bu kaynak da daha önce yolladığımız 10 milyon acil ödenek ile birlikte vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında kullanılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, aktarılan kaynakla hem SYDV'lerin mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini belirtti.

SYDV'ler kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.


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