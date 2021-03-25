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Bakan Selçuk duyurdu: Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2021 09:43 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son dakika açıklamasında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 274 milyon TL’den fazla ödeme yapacağını belirtti.

Bakan Selçuk duyurdu: Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, üç nakdi sosyal destek programıyla 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine toplam 274 milyon 302 bin lira civarında ödeme yapılacağını belirtti.

DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini anımsatan Selçuk, bu kapsamda toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirten Selçuk, bu doğrultuda 1929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin lira destekte bulunacaklarını kaydetti.

Selçuk, kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını, dün başlayan diğer ödemelerin ise 29 Mart'a kadar yapılacağını duyurdu.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hani nerde sosyal yardım desteği gören duyan varmı ben görmedim duymadım bu sosyal yardım desteğini gören duyan varsa bana söylesin milletle alay ediyorlar
ah tonton teyze bu ödemeleri kimlere yapıyorsunuz hep aynı haber kendinizi başarılı gösterme çabası gerçek şu berbat bir yönetim yaptınız ve zavallı ülkem halkı perişan oldu
Büyük sayılarla söyleyince matah düşünülüyor ancak kişi başı 103 TL'ye yardım değil sadaka denir.
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