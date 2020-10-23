Bakan Selçuk duyurdu! Mesleki Yeterlilik Belgesi artık 6 dilde düzenlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin 6 farklı dilde düzenleneceğini bildirdi. "1 milyon 250 bin vatandaşımızın mesleki yeterlilik belgelerini 6 farklı dilde düzenleyerek yurtdışında da kullanabilmelerini sağlıyoruz" diyen Bakan Selçuk, çalışma hayatında nitelikli ve belgeli iş gücünün ehliyeti konumuna dönüşen ve uluslararası akreditasyona sahip olan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin, 2019 yılından bu yana Türkçe- İngilizce olarak çift dilde düzenlenebildiğini kaydetti.

'TERCÜME VE NOTER MARAFLARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin, artık çalışanların tercihine göre Türkçe- İngilizce, Türkçe- Almanca, Türkçe- Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe- Rusya ve Türkçe- Arapça olarak düzenlenebileceğini kaydeden Selçuk, "Yurt dışı projelerde ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşlarımızın belgeleri için yeminli tercüme hizmeti almaları zorunlu kılınıyordu. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin önüne geçmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu'muz gerekli çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama sayesinde yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın tercüme hizmeti ve noter onayı masraflarını ortadan kaldırıyoruz" dedi.