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Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor. 5 nakdi sosyal destek programımız ile yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını kaydetti. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız" bilgisini verdi.

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,2 MİLYON TL DESTEK

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,2 MİLYON TL

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacaklarını belirtti. Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

(DHA)

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