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Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardım ödemeleri yarın başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:16 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk﻿﻿, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin 24 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardım ödemeleri yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını bildirdi.

5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90,1 milyon lira ödeme yapılacağını belirten Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek verdiklerini, 24 bin ailenin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını ifade etti.

ASKER ÇOCUKLARINA 284 BİN LİRA DESTEK

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırarak 100 liradan 150 liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Selçuk, "2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını belirterek, "89 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,8 milyon lira ile destek sağlayacağız." ifadesini kullandı.

ÖKSÜZ VE YETİMLR İÇİN 11,6 MİLYON LİRA ÖDEME

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon lira yatıracaklarını bildirdi.

Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3,3 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

AA

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