FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri yatırıldı

Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri yatırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemeleri yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 998,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

'531 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA 821,4 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK'

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engelli vatandaşın yararlandığını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 821,4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi.
Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirimTüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirim
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! TOKİ'de indirim müjdesi
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu! TOKİ'de indirim müjdesi
Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi!
Otellerde HES kodu zorunluluğu getirildi!
Altın fiyatları düştü!
Altın fiyatları düştü!
Dünya Bankası Başkanı'ndan flaş çağrı
Dünya Bankası Başkanı'ndan flaş çağrı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dünyanın en büyüğü! Üretime başlandı
Dünyanın en büyüğü! Üretime başlandı
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklanıyor mu?
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları açıklanıyor mu?
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı!
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklması
Pegasus’tan yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 25 indirim
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin yüzde 20’si tamamlandı
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan Kasapoğlu duyurdu! Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: 2020 Ekim ayı KYK bursu hesaplara yattı! Ekim ayı KYK burs ücreti ne kadar?
Ekim ayı KYK bursu hesaplara yattı!
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu
Şoförlüğü bırakıp, bu işe girdi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.