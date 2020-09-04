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Bakan Selçuk duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bugün başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk, 2020 Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini söyledi.

534 bin engelli vatandaşımıza 825 milyon TL ödeme yapacağız

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını söyledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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