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Bakan Selçuk: Giresun’da SGK prim ödeme süresini uzattık

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık tarihine uzatıldığını, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini açıkladı.

Bakan Selçuk: Giresun’da SGK prim ödeme süresini uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 22 Ağustos’ta Giresun’da meydana gelen sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, “22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK’ya 2020/Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020 tarihine; bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıyoruz” ifadelerini kullandı.

'PRİM BOÇLARI FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK'

Bakan Selçuk, ayrıca 31 Mart 2021 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı getirildiği bilgisini paylaştı. Sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirten Bakan Selçuk, “Yaraların sarılması en büyük amacımız. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarında başsağlığı diliyorum” dedi.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
orada bir afet söz konusu bu ödemeleri devlet karşılamalı böyle sosyal devletmi olur erteledik öteledik her lükse suriyelilere para harcarken sorun yok millete gelince kandırmaca ayıptır günahtır yazıktır ALLAH sizi bildiği gibi yapsın
Güzel, tam seçim yatırımlık bir karar, ana çok belli ediyorsunuz,
prim borçlarını faizsiz taksitlendireceğinize almayı verin batmazsınız.. 4 milyon suriyeliye 30 milyar dolar harcadık bir şey olmadı da 100-200 bin insanın borcunu almadığınızda mı bir şey olacak
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