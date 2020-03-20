Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak." dedi.

"Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor." dedi.

Selçuk, "Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği

Bakan Selçuk, "Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız." dedi. Selçuk açıklamasına şöyle devam etti:

"Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız. Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız."