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Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak." dedi.

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak." dedi.

"Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor." dedi.

Selçuk, "Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kısa Çalışma Ödeneği

Bakan Selçuk, "Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız." dedi. Selçuk açıklamasına şöyle devam etti:

"Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız. Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız."

"Maske ve kolonya dağıtımı"

"İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir." diyen Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.

Kısa Çalışma Uygulaması nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs,

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