Bakan Selçuk'tan açıklama geldi... Normalleşme Desteği ne kadar? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır? Normalleşme Desteği ne kadar?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "159 bine yakın işverene 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık." açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamada koronavirüs salgını dönemindeki destekleri Normalleşme Desteği olarak verileceğini belirtmişti. Normalleşme Desteği SGK tarafından başvuran iş yerlerine tanımlama yapılarak verilecek. Normalleşme Desteği nedir bilgilerine yer verdik. Peki Normalleşme Desteği ne kadar, kimler Normalleşme Desteği alabilir?



NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme sürecine Haziran ayı itibari ile başlanmıştı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Normalleşme Desteği bilgisi vermesi ile Normalleşme Desteği nedir merak edildi. Kısa çalışma ödeneği verilen iş yeri ve çalışanların Normalleşme Desteği de alacağı açıklandı. Normalleşme Desteği'nden kimler faydalanır sorusunun cevabı olarak da; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği almak için başvurmuş özel sektör iş yerlerinde çalışan sigortalı çalışanların, nakdi destek ücreti ya da kısa çalışma ödeneği aldıkları halde normal çalışma düzenine geçmeleri ile verilen ödemedir. İşverenlerin normal çalışma düzenine geçtiğini bildirmesi gerekir.

