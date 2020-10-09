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Bakan Selçuk'tan açıklama geldi... Normalleşme Desteği ne kadar? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır? Normalleşme Desteği ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un normal çalışma düzenine geri dönen iş yeri ve kişilere verileceğini açıkladığı Normalleşme Desteği nedir merak konusu oldu. Normalleşme Desteği nasıl alınır, Normalleşme Desteği ne kadar araştırıldığı için, haberimizde...

Bakan Selçuk'tan açıklama geldi... Normalleşme Desteği ne kadar? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır? Normalleşme Desteği ne kadar?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "159 bine yakın işverene 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık." açıklamasını yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamada koronavirüs salgını dönemindeki destekleri Normalleşme Desteği olarak verileceğini belirtmişti. Normalleşme Desteği SGK tarafından başvuran iş yerlerine tanımlama yapılarak verilecek. Normalleşme Desteği nedir bilgilerine yer verdik. Peki Normalleşme Desteği ne kadar, kimler Normalleşme Desteği alabilir?
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NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme sürecine Haziran ayı itibari ile başlanmıştı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Normalleşme Desteği bilgisi vermesi ile Normalleşme Desteği nedir merak edildi. Kısa çalışma ödeneği verilen iş yeri ve çalışanların Normalleşme Desteği de alacağı açıklandı. Normalleşme Desteği'nden kimler faydalanır sorusunun cevabı olarak da; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği almak için başvurmuş özel sektör iş yerlerinde çalışan sigortalı çalışanların, nakdi destek ücreti ya da kısa çalışma ödeneği aldıkları halde normal çalışma düzenine geçmeleri ile verilen ödemedir. İşverenlerin normal çalışma düzenine geçtiğini bildirmesi gerekir.
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MAHSUPLAŞMA NEDİR? NORMALLEŞME DESTEĞİNDE MAHSUPLAŞMA NE ANLAMA GELİR?

Bakan Selçuk'un Normalleşme Desteği adı altında verilecek olan ödeneğine dair açıklama yaparken "Her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız" bilgisi vermesinin ardından mahsuplaşma nedir, normalleşme desteğinde mahsuplaşma ne demektir merak konusu oldu. Mahsuplaşma kaba bir tabirle hesaplaşma anlamına da gelmektedir. Belirli bir sürede geçen iş gücü ve ücret karşılığının ölçülmesi olarak tanımlayabiliriz. Normalleşme desteği ile mahsuplaşma yapılarak, Normalleşme Desteği alan tüm vatandaşlar net ücretini alır.
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NORMALLEŞME DESTEĞİ NE KADAR?

Koronavirüsle birlikte pandemi döneminde çalışanların ve işverenlerin mağdur olmaması ile verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneğinin ardından Normalleşme Desteği ne kadar olacağını Bakan Selçuk şu açıklamayı yaparak bilgi verdi: "Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacaktır."
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NORMALLEŞME DESTEĞİNE NEREDEN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Normalleşme Desteği'ni başvuru yapmak isteyen işverenlere tanımlama ekranı 25 Ağustos tarihinde SGK tarafından tanımlama yapılacak. Normalleşme Desteğine nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak Bakan Selçuk işlemlerin SGK ekranından yapılacağını belirtti. Normalleşme Desteğine başvuru yapmak için www.sgk.gov.tr üzerinden giriş yaparak öncelikli olarak şu sırayı takip ederek; e-SGK - İşveren - İşveren Sistemi - Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' Normalleşme Desteği başvuru yapılabilir.

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