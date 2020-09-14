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Bakan Selçuk’tan işverenlere önemli çağrı! Son tarih 26 Eylül! Normalleşme desteği kimlere verilecek? Normalleşme desteği detayları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme desteği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşverenlere konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunan Bakan Selçuk, bildirgelerin son tarihini de belirtti. Peki, normalleşme desteği kimlere verilecek? İşte normalleşme desteği detayları

Bakan Selçuk’tan işverenlere önemli çağrı! Son tarih 26 Eylül! Normalleşme desteği kimlere verilecek? Normalleşme desteği detayları!

Normalleşme desteği kimlere verilecek sorusu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk yayınında Hakan Çelik’in konuyla ilgili sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalar yaptı. İşverenlere normalleşme desteği alma konusunda tavsiyede bulunan Bakan Selçuk, prim desteklerinin 1000 TL civarında olduğunu ancak Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından yararlandığı oranda verileceğini söyledi. SGK primlerinin mahsuplaşılacağını ve 6 ay ötelenenin 3 ayının SGK tarafından karşılanıyor gibi olacağını belirtti. Peki, normalleşme desteği kimlere verilecek? Normalleşme desteği ne kadar?

NORMALLEŞME DESTEĞİ ŞARTLARI

Tüm işverenlere sürecin düzelmesiyle beraber normalleşmeye geçmeleri ve normalleşme desteği almalarını konusunda tavsiyede bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; bunun ücret desteği değil, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından faydalanılan oranda SGK primlerini ödeneği bir destek olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak 3 aylık primlerin 6 aylık kadar ötelendiğini ve 40 milyarlık prim ötelemesi gerçekleştiğini söyleyen Selçuk, normalleşme desteği uygulamasının da ötelenen primlerin bir kısmının alınmayacağı bir uygulama olduğunu söyledi. Bir anlamda prim desteklerinin ödeneceğini aktaran Selçuk, böylece normalleşme süresinde işverenlere destek olunacağını, Kısa Çalışma uygulamasında ne kadar kayıp yaşandıysa o prim oranında destek sağlanacağını belirtti.

NORMALLEŞME DESTEĞİ DETAYLARI

Önceleri yaklaşık 3,5 milyon Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından yararlanan çalışan olduğu aktaran Selçuk, normalleşmeye başladıkça Kısa Çalışma’dan işverenlerin geçmeye çalıştıklarını ve bunun umut verici olduğunu dile getirdi. İşverenlerin kısa çalışma uygulamasından çıkarak üretime tamamen geçme ve çalışanların tam ücretini ödeme konusunda da gayretli olduğunu belirten Selçuk, normalleşme desteği bildirgeleri için son tarihin 26 Eylül olduğunu söyledi.

Tüm işverenlere normalleşme desteği almalarını tavsiye eden Selçuk, normalleşme desteği ücreti konusunda da bilgi verdi. Prim desteklerinin 1000 TL civarında olduğunu ancak kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanma oranında verileceğini aktaran Bakan Selçuk, yarım faydalananlara yarım olarak tam faydalananlara da tam olarak ödeneceğini söyledi. Bakan Selçuk karşılıklı mahsuplaşılacak biçimde verileceğini söylediği normalleşme desteği ile ilgili olarak “büyük bir destek” ifadesini kullandı. Uygulamada 6 ay ötelenen SGK primlerinin 3 ayı SGK tarafından karşılanacak.

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