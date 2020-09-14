Bakan Selçuk’tan işverenlere önemli çağrı! Son tarih 26 Eylül! Normalleşme desteği kimlere verilecek? Normalleşme desteği detayları!

Normalleşme desteği kimlere verilecek sorusu çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk yayınında Hakan Çelik’in konuyla ilgili sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalar yaptı. İşverenlere normalleşme desteği alma konusunda tavsiyede bulunan Bakan Selçuk, prim desteklerinin 1000 TL civarında olduğunu ancak Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından yararlandığı oranda verileceğini söyledi. SGK primlerinin mahsuplaşılacağını ve 6 ay ötelenenin 3 ayının SGK tarafından karşılanıyor gibi olacağını belirtti. Peki, normalleşme desteği kimlere verilecek? Normalleşme desteği ne kadar?

NORMALLEŞME DESTEĞİ ŞARTLARI

Tüm işverenlere sürecin düzelmesiyle beraber normalleşmeye geçmeleri ve normalleşme desteği almalarını konusunda tavsiyede bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; bunun ücret desteği değil, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından faydalanılan oranda SGK primlerini ödeneği bir destek olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak 3 aylık primlerin 6 aylık kadar ötelendiğini ve 40 milyarlık prim ötelemesi gerçekleştiğini söyleyen Selçuk, normalleşme desteği uygulamasının da ötelenen primlerin bir kısmının alınmayacağı bir uygulama olduğunu söyledi. Bir anlamda prim desteklerinin ödeneceğini aktaran Selçuk, böylece normalleşme süresinde işverenlere destek olunacağını, Kısa Çalışma uygulamasında ne kadar kayıp yaşandıysa o prim oranında destek sağlanacağını belirtti.