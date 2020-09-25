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Bakan Selçuk'tan SGK-TEB ilaç alım protokolü ile ilgili açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolü ile ilgili "1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk'tan SGK-TEB ilaç alım protokolü ile ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, açıklamasının devamında "Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar birazdan...

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