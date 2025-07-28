Bakan Şimşek "43 ayın en düşük seviyesi" diyerek duyurdu! Grafiği paylaştı: "Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından "12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri" başlıklı grafiği paylaştı.

"43 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Paylaşımında "Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı" ifadelerine yer veren Şimşek şunları ekledi:

"Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı.

Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."