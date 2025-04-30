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Bakan Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine dair turizm verileriyle ilgili, "Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Küresel mal ticaretinde artan risklerin hizmet ihracatının önemini daha da artırdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Turizm
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