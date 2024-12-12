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Bakan Şimşek carı açığı değerlendirdi: "2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz"

12.12.2024 15:58
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranı verisini değerlendirdi. Buna göre, Bakan Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek carı açığı değerlendirdi: "2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranının bu yıl yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini belirterek, "Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ekimde yıllık cari açığın Mayıs 2023'e göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara gerilediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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