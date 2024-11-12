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Bakan Şimşek cari açığı değerlendirdi: 'Olumlu seyri eşlik etti'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 11:10
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari işlemler dengesi verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek cari açığı değerlendirdi: 'Olumlu seyri eşlik etti'

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler dengesi Eylül ayında 2,99 milyar dolarla beklentinin biraz üzerinde fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden açıklanan verileri değerlendirdi. Bakan Şimşek, "İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden açıkaması şu şekilde:

"Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu.
Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştı.
Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz.
İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."

mh

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek TCMB
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