Bakan Şimşek: 'Cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını; ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi ve sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde. Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, 2'nci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor. Haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, 2'nci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngörüyoruz. Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz. Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.

