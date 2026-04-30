Bakan Şimşek: 'Döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından bugün açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Turizm sektörünün dirençli görünümünü koruduğunu vurgulayan Şimşek, martta turizm gelirlerinin yıllık yüzde 1,3 arttığına dikkati çekti.

Şimşek, böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 64,1 milyon kişiye ulaştığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkanı sağladık. Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAvrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Şimşek, böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 64,1 milyon kişiye ulaştığını söylemiş Euro bölgesinden gelen turist ve dolar kullanan için kaçırılmayacak fırsat Türkiye adamların 1 lirası bizim 53 TL ye denk dolar için onların 1 doları bizim 45 TL sayın şimşek bununla mı övünür eğer öyleyse üzücü bir durum ülke olarak alınan enerji akaryakıt doğalgaz bunları dışarıdan dolar ile alıyorsun ülke dış borç dolar üzerinden
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

