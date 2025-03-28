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Bakan Şimşek duyurdu! "Adımlarımıza devam edeceğiz"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.03.2025 18:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Paylaşımda "Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Şimşek duyurdu! "Adımlarımıza devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.

BAKAN ŞİMŞEK: "ADIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

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Mehmet Şimşek
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