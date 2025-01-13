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Bakan Şimşek duyurdu! 'Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 15:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı. Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı" dedi.

Bakan Şimşek duyurdu! 'Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı'

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"DIŞ FİNANSMANA DAHA UYGUN KOŞULLARLA ERİŞİM ARTTI"

Şimşek, "Ocak-kasım döneminde cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre 48,2 milyar dolar azaldı. Dış finansmana daha uygun koşullarla erişim arttı. Son bir buçuk yılda reel sektör ve bankacılık sektörünün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 130 ve yüzde 150 seviyesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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"2024 YILI HEDEFİMİZDEN ÇOK DAHA OLUMLU GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilemesinin, programın en önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydeden Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1’in altında ve 2024 yılı hedefimizden çok daha olumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki zayıf talep, artan petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve düşen avro/dolar paritesi cari dengeyi önümüzdeki dönemde olumsuz etkileyebilecektir. Sürdürülebilir cari dengeyi korumak ve finansman kalitesini daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
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