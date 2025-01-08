Bakan Şimşek duyurdu! 'Yıllardır zarar açıklayan büyük mükellefler incelemeye alındı'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "2024 Yılı Değerlendirmesi 2025 Yılı Beklentileri" programındaki konuşmasında, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vergi denetimlerine de değinen Bakan Şimşek, önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2025'te dezenflasyonu hissedilir yapmayı hedefliyoruz. Cari açık düştüğü için dış finansman ihtiyacı azaldı. ABD'nin yeni ticaret politikalarının bize de etkisi büyük olabilir, çünkü Çin'in ihracatı rota değiştirecek.

"KİMSE YÜKSEK VERGİ İSTEMEZ AMA TEDBİRLERİ ALMASAYDIK SONUÇLARI DAHA AĞIR OLURDU"

Bu programı uygulamaya devam ettiğimiz sürece kredi notumuz da artmaya devam edecek. Bütçe disiplini önemli, geçen sene tedbir almak zorunda kaldık, kimse yüksek vergi istemez, anlıyorum, ama tedbirleri almasaydık sonuçları daha ağır olurdu.

"ÜRETİM VE İHRACATA ÖNCELİK"

Bütçe açığını geçen sene yüzde 5,2 ile sınırladık. Para politikasının, maliye politikasının sınırı var, bu nedenle üretim ve ihracata öncelik veriyoruz.

"BÜYÜK MÜKELLEFLERİN, YILLARDIR ZARAR AÇIKLAYAN MÜKELLEFLERİN İNCELENMESİNİ ÖNCELİKLENDİRDİK"

Vergi yükünün adil dağılımını sağlayacak tedbirler var. Büyük mükelleflerin, yıllardır zarar açıklayan mükelleflerin incelenmesini önceliklendirdik. 2025'te önceliklerimiz büyük mükellef incelemeleri, sektörel saha denetimleri olacak, sektörel karlılık oranlarından düşük kalan mükellefler olacak.

Kamuda kiralık taşıt sayısını yüzde 16 düşürdük. Türkiye'nin brüt dış finansman ihtiyacı azalıyor.

2025'te hedefimiz dezenflasyonun daha hissedilir olması ve yapısal dönüşümün hızlanması. Bütçe disiplinini sağlamaya devam edeceğiz."