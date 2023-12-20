Bakan Şimşek 'enflasyon' açıklaması! 'Kararlıyız' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM'de bütçe görüşmelerine katıldı. "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak." ifadelerini kullanan Şimşek, "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." dedi.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Bakan Şimşek konuşmasının devamında, "Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz.Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik." ifadelerine yer verdi.







