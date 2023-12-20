FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek 'enflasyon' açıklaması! 'Kararlıyız' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek 'enflasyon' açıklaması! 'Kararlıyız' diyerek duyurdu

20.12.2023 21:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Orta Vadeli Programa vurgu yapan Şimşek, "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek 'enflasyon' açıklaması! 'Kararlıyız' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM'de bütçe görüşmelerine katıldı. "Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak." ifadelerini kullanan Şimşek, "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." dedi.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Bakan Şimşek konuşmasının devamında, "Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz.Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik." ifadelerine yer verdi.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...
Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!
Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde kararMahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ekonomi Mehmet Şimşek
En Çok Okunan Haberler
Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar

Mahkemeden yüzde 25 kira zammı ile ilgili emsal niteliğinde karar

Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!

Milyonlarca emeklinin beklediği net tarih belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.