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Bakan Şimşek eylül ayı enflasyon sonrası ilk açıklamasını yaptı: "Dezenflasyon süreci görülecek"

03.10.2024 11:23
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında ekonomi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ülke ekonomisinde yaşanan bazı gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunurken aynı zamanda gelecekte yapılacak olan planlardan bahsetti. Bakan Şimşek, rezervlerdeki iyileşmeden ve KKM'deki son sürece dair basın mensuplarına bilgi verdi. Ayrıca Şimşek, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri sonrasında da ilk değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek eylül ayı enflasyon sonrası ilk açıklamasını yaptı: "Dezenflasyon süreci görülecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, şu anda yaşanan ekonomik gelişmelerden bahsederken aynı zamanda ileriye yönelik planlardan da bahsetti.

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Bakan Şimşek'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim şu anda uyguladığımız bir program var. Bu programa makro ekonomi ve mikro ekonomi diyoruz. Programın sonuç verip vermediğini sizlerle paylaşmak istiyoruz ama en önemli verinin yapısal dönüşüm olduğunu, kazanımları geçici görmemek açısında yapısal dönüşümü önemsiyoruz.

Program öncesinde Türkiye'nin önemli dış kırılganlıkları vardı. Yüksek cari açık, rezerv yetersizliği gibi önemli bir takım dengesizliklerle karşı karşıyaydık. Ortaya bir program konur ve bu program mükemmeldir iddiasına girilmez aksine sürekli takip gerektiren dinamik bir süreçtir.

Ana hedef, sürdürülebilir yüksek büyüme ve dahil bir gelir dağılımı. Buraya giden yolculukta fiyat istikrarı önemli, bütçe disiplini önemli, cari açığın sürdürülebilr bir boyutta kalması önemli. Bütün bunları sürdürülebilir bir şekilde koruyacak ve nihai hedefi gerçekleştirmeye yönelik yapısal dönüşüm en kritik bileşen.

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Dezenflasyon patikası var Merkez Bankası'nın açıkladığı. Geçen seneyi dezenflasyona geçiş olarak gördük çünkü para politikasını yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Depremin ve EYT'nin etkisiyle çok güçlü bir bütçe açığı vardı. Koşullar dezenflasyona müsait değildi. Dezenflasyona geçiş için bir geçiş sürecii öngördük. Geçiş dönemi mayı ayıydı ve bitti. Dezenfasyon süreci başladı ve baz etkisi ile hızlı bir düşüş var ama kalıcı bir düşüş için gereken şartları oluşturuyoruz.

ENFLASYONUN TEK HANEYE DÜŞECEĞİ TARİHİ VERDİ!

Hedef, 2026 yılında enflasyonu tek haneye indirmek. Cari açık görünümü söz konusu. Son 20 yıla baktığınızda Türkiye’deki cari açığın milli gelire oranı yüzde 3.8, geçen yıl yüzde 4 civarındaydı. Cari açıktan öngörülenden daha iyi olacağız. Ağustos-eylül rakamı yüzde 1.5 civarı bir rakam söz konusu.

2.5’in altındaki cari açık Türkiye’de rahat yönetilebiliyor. Dış borcun milli gelire oranı düşüş trendine giriyor, rezerv birikimine imkan sağlıyor.

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REZERVDE İYİLEŞME SÖZ KONUSU

Enflasyonu düşürmek için aldığımız tedbirlerin etkisiyle büyümede bir yavaşlama söz konusu biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Yapısal reform programın önemli bir bileşeni, bir taraftan beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesinden, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, kamu maliyesinde reform, en önemlisi yeşil dönüşüm. Bütün bunların amacı ekonomide verimliliği artırmak, Türkiye’de daha yüksek büyümeyi sağlayabilmek.

Türkiye’nin en büyük kırılganlık alanı dış açık. Geçen sene 57 milyar dolar dolar dış açık 19 milyar dolara kadar düştü, yakında 15 milyar dolar civarına düşmüş olacak.

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REZERVLERDE İYİLEŞME VAR!

Rezerv konusu diğer bir endişe kaynağıydı. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu. 27 Eylül itibarıyla son 1 yıl içerisinde net rezervlerde 93 milyar dolarlık artış var. Biz rezerv yeterliliğine ulaştık. Rezerv bir endişe kaynağı olmaktan çıktı.

Bizim ABD benzer vadeli tahvillerine göre ödediğimiz getiri farkı var. Oradan bakarsanız uzun bir süre biz gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre daha yüksek bir getiri farkı vermemiz gerekiyordu. Türkiye özellikle program sonrası ciddi bir şekilde spread daraldı. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasına oranla daha makul bir spread ile borçlanma imkanına kavuştuk.

"KREDİ NOTUNDA İYİLEŞME ARTIŞI GÖRÜLEN TEK ÜLKEYİ"

Kredi derecelendirme kuruluşlar süreci takip etti ve 5 not artışı sağlandı. 1 yıl içerisinde bu tür not artışları istisnadır. Bu sene 3 ayrı kredi derecelendirme kuruluşundan not artışı alan tek ülkeymişiz. Piyasa fiyatlamasına bakarsanız bizi şu an 1.5-2 kademe üzerinde fiyatlıyorlar. Gelecekte elde edeceğimiz nota göre fiyatlıyorlar.

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KKM HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Biz burada çıkmakta kararlıyız. Süreci piyasayı bozmadan şu ana kadar yürüttük. Bu süreç devam edecek. TL’nin mevduat içerisindeki payı da artıyor. Bu da önemli bir gelişme, para politikasının etkinliğini artırmış oluyoruz."

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Bakan Şimşek eylül ayının enflasyon verileri hakkında da şu sözleri sarf etti:

"Dezenflasyon süreci başladı, bugün eylül rakamlarıyla sürecin devam ettiği görülecek. Önümüzdeki aylarda da aynı hızda olmasa da süreç devam edecek. Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek mi? Bize göre düşecek"

İmalat sanayinin daralmaya işaret ettiğini ancak bunun geçici bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon aynı hızda olmasa da sürecek, hizmet enflasyonundaki katılık zamanla aşılacak. İşsizlik oranı iyi seyrediyor, istihdam piyasasında bozulma yok. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu" dedi.

Kaynak:
AA
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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