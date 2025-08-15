FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Şimşek, finansal piyasalara ilişkin gelişmeleri değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın pekiştiğini bildirerek, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, finansal piyasalara ilişkin gelişmeleri değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden finansal piyasalara ilişkin verileri değerlendirdi. Verilerdeki olumlu seyre dikkati çeken Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye çıktığının altını çizerek, kur korumalı mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldığını aktardı.

Türk lirası mevduatın payının da yüzde 59,6'ya yükseldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

Bakan Şimşek, finansal piyasalara ilişkin gelişmeleri değerlendirdi 1
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak arttı!Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak arttı!
Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık olarak arttıHizmet üretim endeksi haziranda yıllık olarak arttı

Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Eskiden kilo kilo alınırdı şimdi taneyle!

Eskiden kilo kilo alınırdı şimdi taneyle!

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.