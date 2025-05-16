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Bakan Şimşek hakkında çıkan iddialara yanıt verdi: 'Gerçek dışı haberleri kınıyorum'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara X hesabı üzerinden yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek hakkında çıkan iddialara yanıt verdi: 'Gerçek dışı haberleri kınıyorum'
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından hakkında çıkan 'İngiltere’de ev alımı ve şirket kurduğu' iddialarına cevap verdi. Bakan Şimşek, gerçek dışı haberleri kınadığını ifade ederek, "Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir" şeklinde konuştu.

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Bakan Şimşek'in konu ile ilgili paylaşımı şu şekilde:

“Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra’da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapmak zaruri olmuştur:

•Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir.

•Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur.

•Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır.

Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum.
Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur.

Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır.”

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Hissenet
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Mehmet Şimşek
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