Bakan Şimşek'in verdiği örnek gündem oldu! Ortalama fiyatını verip açıkladı: "147 bin TL kazanırsınız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da Halkbank Gençİz Zirvesi'nde konuştu. Sigara örneği üzerinden vatandaşın yapacağı birikime dikkat çeken Bakan Şimşek, "Sadece bunu bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL, bir yıl içmemek..." dedi.

"147 BİN TL KAZANIRSINIZ"

Açıklamasının devamında Bakan Şimşek şunları aktardı:

"İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Yolda gelirken ben arkadaşlara 'Ortalama sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir?' dedim. Bilmiyoruz dediler, bizim Bakan Yardımcısını da aradım o da bilmiyoruz dedi. 'Ben anlamam, uçaktan inince araştırın ortalama fiyatı söyleyin' dedim. 75,24 TL imiş, günlük bir paket sigara içiyorsanız yıllık maliyeti size 27 bin 367 TL... Sadece bunu bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL, bir yıl içmemek... Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir"