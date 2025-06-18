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Bakan Şimşek istifa iddialarına açık açık yanıt verdi! O andaki tepkisi gündem oldu

Her ekonomik gelişmede gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili istifa iddiaları bu kez kendine soruldu. Gülerek yanıtlayan Şimşek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şimşek, "Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek istifa iddialarına açık açık yanıt verdi! O andaki tepkisi gündem oldu
Ufuk Dağ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İsrail-İran savaşı ve olası ekonomik senaryoları değerlendirdi. Türkiye'nin gerekli önlemleri alacağını belirten Şimşek'e dönem dönem gündem olan istifa iddiaları da soruldu. Bakan Şimşek bu soruya gülerek yanıt verdi ve 'Böyle bir şey yok' diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

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"TÜRKİYE'DE OLUMSUZ ETKİLENECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri ile bir araya geldi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan Şimşek, Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İsrail ile İran arasındaki krizden kaynaklı Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunda tüm dünya ekonomileri gibi Türkiye’nin de olumsuz etkileneceğini söyledi. Bu durumun döviz kuru ve enflasyona olumsuz etkisi olmaması için ekonomi yönetimi olarak her türlü enstrüman kullanacaklarını belirten Şimşek “Dünya petrolünün yüzde 25’i Hürmüz’den geçiyor. Kapatılması, petrol akışında sıkıntı ve fiyatların artması demek. Şu anda küresel petrol fiyatları bizim tolere edebileceğimiz sınırda. Ekonomimizin etkilenmemesi için elbette gereken tüm tedbirleri alırız” dedi.

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"BİZ KARŞILIYORUZ AMA HALA ŞİKAYET EDİLİYOR"

Yüksek kredi faizleriyle ilgili eleştirilerinin gündeme getirilmesi üzerine de Şimşek “Şu anda çiftçinin faizinin yüzde 70’ini, ihracatçının ise yüzde 50’sini biz karşılıyoruz. Ama hâlen şikâyet ediliyor. Konutlarda kullanılan doğalgazı sübvanse ediyoruz. Devlet gerekeni yapıyor zaten” değerlendirmesini yaptı. Zenginden vergi alınmadığına yönelik iddialara ise Şimşek “Tam tersine biz geldiğimizde zenginin vergisini artırdık. Dar gelirlilerininki ise yüzde 15’e düşürdük” cevabını verdi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Şimşek, terörün Türkiye’ye maliyetinin 2 trilyon dolar civarında hesaplandığını, sürecin başarıya ulaşması durumunda kaynakların terörle mücadele yerine refaha ve yatırıma aktarılacağını söyledi.

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ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB’deki operasyonlarla ilgili MASAK raporu üzerinden kendisine yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Şimşek “İnanın MASAK raporundan haberim yok. MASAK devletin bir kurumu, kendisinden bir rapor istenmiş, onlar da gerekeni yapmış. Bana sormadılar bile. Sorulmasına da gerek yok zaten. Ama Özgür Özel benim üzerimden ekonomiyi yıpratarak ülkeye zarar veriyor. Bana da gerçekten haksızlık ediyor” ifadelerini kullandı.

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İSTİFA İDDİALARINA GÜLEREK YANIT VERDİ

Bakan Şimşek, bazı milletvekillerinin zaman zaman ‘Mehmet Şimşek istifa edecek, istifa ediyor’ şeklindeki iddiaları hatırlatmaları üzerine ise gülerek şunları söyledi: Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok. Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Mehmet Şimşek Özgür Özel istifa
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