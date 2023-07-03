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Bakan Şimşek, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı... "O ülke, Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak" Erdoğan detayı ise dikkat çekti

03.07.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11-12 Temmuz tarihlerindeki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Şimşek ayrıca, BAE'nin Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacağını ifade etti. İşte haberin detayları...

Bakan Şimşek, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı... "O ülke, Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak" Erdoğan detayı ise dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret gerçekleştireceğini belirten Bakan Şimşek, ziyaret kapsamında Türkiye'ye önemli yatırımlara imza atılması planlanacağını söyledi.

Bakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri çalışma ziyaretinin pozitif bir ortamda geçtiğini belirtti.

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Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildiğinin altını çizdi.

Bakan Şimşek, bayram boyunca konuya ilişkin çalışmaların yapıldığını, çalışmalar somutlaştırılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çerçevenin netleşeceğini söyledi. Bakan Şimşek, ziyaretin ise 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı. Şimşek, gazetecilerin 'ek bütçe hazırlayacak mısınız?' sorusuna ise "Göreceğiz" diyerek cevap verdi. (İHA)

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