Bakan Şimşek konuştu Özgür Demirtaş sessiz kalamadı! Asgari ücret, borsa, EYT: ‘KKM denen bela popülizmin dibidir, ona bir sözü var mı?’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün katıldığı bir canlı yayında zam yapılması planlanmayan asgari ücretin ‘yüksek’ olduğunu vurguladı. “Haziran 2024 itibariyle asgari ücret 524 dolar. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak” dedi.

Bunun yanında borsada bir süredir konuşulan ancak her defasında yalanlanan kazanca vergi için ilk kez, “Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette Borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok tartışılan EYT yasası için de, “EYT ile birlikte emekli başına çalışan sayısı 1,5 seviyelerine indi. EYT'yi meydanlarda kim pohpohladı? Muhalefet pohpohladı. Şimdi şu anda yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Çünkü Türkiye'nin imkanlarına ve önceliklerine bakmamız lazım. Öncelik istihdamdır” yorumunu yaptı.

KKM ÖRNEĞİ İLE SESLENDİ

Bakan Şimşek’in o açıklamalarına yanıt Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş önce EYT’yi diline doladı. “EYT'nin muhalefet tarafından popülist bir itekleme olduğu doğrudur” dedi.

Devamında ise Şimşek’e iki soru yönelterek, “Ancak, zamanında verilen hak, hukukun çiğnenmemesi için verilir. Hukuk, en önemlisidir. Burada sayın bakana 2 sorum var: 1) 1990'larda EYT olayını çıkaran AKP'nin şu andaki ortağı olan sağ partiler... Onlara bir lafı var mı? 2) KKM denen bela popülizmin dibidir. Onu da tüm uyarılara rağmen yapan AKP. Ona bir sözü var mı?” ifadelerini kullandı.

“BORSAYI RAHATSIZ EDİCİ SÖYLEMDEN KAÇINMASI LAZIM”

Asgari ücretin yüksek olduğu açıklamalarına ise, ‘Hayır düşüktür’ diyerek yanıt verdi.

Borsa konusundaki sözlerine de, “Ekonomi Bakanlığının Türk borsasını rahatsız edici söylemlerden kaçınması lazım... Zaten bahane arıyoruz...” değerlendirmesinde bulundu.







