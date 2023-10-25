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Bakan Şimşek Körfez ziyareti sonrası duyurdu! Suudi Arabistan'la mutabakat imzalandı: Mali politikalar, iş birliği ve yatırım fırsatları...

25.10.2023 18:18 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez bölgesine düzenlediği ziyaretlerinin son durağı Riyad'da Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan, Yatırım Bakanı Halid El-Falih ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek görüşme sonrasında Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını açıkladı.

Bakan Şimşek Körfez ziyareti sonrası duyurdu! Suudi Arabistan'la mutabakat imzalandı: Mali politikalar, iş birliği ve yatırım fırsatları...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turunu bugün Riyad'daki son toplantı sonrası tamamladı. Bakan Şimşek, -turu programı kapsamında önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sonra Katar'a gitmişti. Bu iki ülkede 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine Türkiye'deki yatırım olanaklarını anlatan Bakan Şimşek'in son durağı Riyad'dı.

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MALİ ALANDA İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Bakan Şimşek, Riyad'da iki gün boyunca yatırımcılarla verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bu yıl yedincisi düzenlenen 'The New Compass' temalı 'Future Investment Initiative' toplantıları kapsamında gerçekleştirilen 'Balancing the Meaning of Finance' panelinde Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık." dedi.

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Bakan Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı ve Yatırım Bakanı'yla da görüştüğünü belirterek, "Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sn. Mohammed Al-Jadaan ile kamu maliyesi ve vergilendirme reformları, maliye politikalarıyla bağlantılı iklim değişikliği, kamu özel iş birlikleri, ulusal mali politikaları, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi konularını içeren 'Mali Alanda İş Birliği Mutabakat Zaptı'na imza attık. Ayrıca Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sn. Halid El-Falih ile görüşmemizde iki ülke arasındaki potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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Birleşik Arap Emirlikleri Katar Suudi Arabistan Mehmet Şimşek

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