Bakan Şimşek küresel motorin fiyatlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel motorin fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, ham petrol fiyatları savaş dönemi zirvesine kıyasla belirgin şekilde gerilemesine rağmen mazot fiyatları üzerindeki baskının devam ettiğini belirtti.

Şimşek, taşımacılıkta yaşanan aksamalar ile rafinerilerdeki kesintilerin arz sıkışıklığına yol açtığını ve bunun motorin fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

MAZOT BRENT PETROL MARJI 100 DOLAR SEVİYESİNDE

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına yükseldiğini ve varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel şokun vatandaşlara yansımasının sınırlandığını, aynı zamanda bütçe disiplininin korunmaya devam edildiğini kaydetti.

KÜRESEL ŞOKUN ETKİSİ SINIRLANIYOR

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Mazot Brent petrol marjı, uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor. Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır