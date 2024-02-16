FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Şimşek, Merkez Bankası anketini değerlendirdi: "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme..."

Bakan Şimşek, Merkez Bankası anketini değerlendirdi: "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 15:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını değerlendirdi. Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası anketini değerlendirdi: "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme..."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 37,8'e gerilediğini belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75,5 arttı Merkez Bankası duyurdu: Konut Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 75,5 arttı
Türkiye'nin 4. operatörü abone alımına başladıTürkiye'nin 4. operatörü abone alımına başladı
Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli olduErdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı
En Çok Okunan Haberler
ATM ücretsiz nakit çekim limitleri değişti

ATM ücretsiz nakit çekim limitleri değişti

Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

CHP Genel Merkezi'ni şaşırtacak anket! Hatay'dan ilk sonuçlar geldi

CHP Genel Merkezi'ni şaşırtacak anket! Hatay'dan ilk sonuçlar geldi

Emeklilere seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek anlattı, uyardı: "Mart ayına kadar..."

Emeklilere seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek anlattı, uyardı: "Mart ayına kadar..."

Sosyal medyada gündem olan adisyon! "Nasıl olabilir?"

Sosyal medyada gündem olan adisyon! "Nasıl olabilir?"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.