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Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü!

05.06.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler sona erdi, kabine belli oldu. Gözler ekonomide atılacak adımlara çevrilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kritik bir hamle geldi. Bakan Şimşek son günlerde kulislerde adı Merkez Bankası Başkanlığı için geçen Dr. Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilirse bu görevi yapan ilk kadın olarak tarihe geçecek.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek’i göreve getirmesinin ardından ekonomi kurumlarının yeni yöneticilerinin kim olacağı merak ediliyordu. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda oturan Şahap Kavcıoğlu’nun yerine gelecek isim için çeşitli iddialar vardı. İlk etapta 3 kamu bankası başkanının adının geçtiği Merkez Bankası Başkanlığı için en güçlü iddia ise ABD’de ekonomi kurumlarında önemli başarılara imza atmış Dr. Hafize Gaye Erkan ismi olmuştu.

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ŞİMŞEK'LE ERKAN BİR ARAYA GELDİ

Reuters’e konuşan iki kaynağın iddiasına göre yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bugün Erkan ile Ankara’da bir araya geldiği ifade edildi. Kaynakların aktardığına göre, Erkan’ın Merkez Bankası başkanlığı adaylığı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgilendirme yapılacağı iddia edildi.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 tarihinde doğdu.Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyeti sonrası eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, merkezi San Francisco, California'da bulunan ticari bir bankada görev aldı.

ABD'de birçok banka ve finansal kuruluşta Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi çok sayıda görevlerde bulundu.

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.

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Mehmet Şimşek

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