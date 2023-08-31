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Bakan Şimşek, Merkez Bankası'yla ilgili o iddiaları yalanladı

31.08.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'yla ilgili o iddiaları yalanladı

Ekonomiyle ilgili tüm gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sosyal medya aracılığıyla bir açıklama daha geldi. "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" diyen Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın kura müdahale etmediğini belirtti.

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"BÜTÜN SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Bakan Şimşek yaptığı paylaşımında, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sn @ali_hakan_kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek paylaşımını, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve TCMB eski başekonomisti Hakan Kara'nın ekonomiyle ilgili bir gönderisini alıntılayarak yaptı.

Hakan Kara'nın paylaşımı ise şu şekilde;

Aşağıdaki veriye bakılarak TCMB'nin faiz artırımının hiç işe yaramadığı yorumunu yapmak haksızlık olur. İktisatta “counterfactual” diye bir kavram var. Yani yapılmasaydı ne olurdu diye sormak lazım. Bence Ağustos’ta güçlü faiz artırımı olmasaydı bugün CDS 366 değil 450-500 olurdu.

TCMB şu anda geçmişten biriken sorunları temizlemeye çalışıyor. Seçim öncesinde Nisan ve Mayıs aylarında bankalara baskı yapılarak hızla şişirilen KKM’lerin dönüşü Temmuz ve Ağustos aylarında geldi. Bunların %10’u bile döviz talebine dönüşse hesaplarıma göre 7-8 milyar dolar döviz talebi oluyor. Bunu birinin karşılaması lazım. Dolayısıyla, TCMB’nin döviz satması da net pozisyonunun negatife dönmesi de anormal bir durum değil.

Burada Merkez Bankasının ve ekonomi yönetiminin hiç mi suçu yok diyebilirsiniz. Seçimden sonra faizleri daha erken ve daha hızlı artırsalardı, dolaylı vergilere bu kadar yüklenilmeseydi, mevduat faizinin düşmesine izin verilmeseydi enflasyon ve kur daha az artacak, KKM’den dövize geçiş talebi de daha sınırlı olacaktı.

Yine de zararın neresinden dönülürse kardır. Yapılan iletişimden anladığım kadarıyla yeni PPK üyeleri durumu kavramış görünüyor, umarım gerekli dönüşü yapmak için kendilerine yeterli alan tanınır. Ağustos ayı PPK kararı ve KKM’den çıkış hamlesi önemliydi; devamının gelmesi lazım.

Gelinen noktada tek başına makul para politikasının sorunları çözmekte yeterli olmayacağını belirtmekte fayda var. Faiz artırımlarının arzu edilen sonucu vermesi için bütün bu sürecin hukukun üstünlüğü, güçlendirilmiş kurumlar, dış politikada rasyonalite ve enflasyonu odağına alan inandırıcı bir makro programla desteklenmesi gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Merkez Bankası

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