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Bakan Şimşek ödemeler dengesini verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı sayesinde Türkiye'nin dayanıklılığı ve şoklara karşı direncinin önemli ölçüde arttığını, sürdürülebilir cari dengede de kayda değer kazanımlar sağlandığını bildirerek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek ödemeler dengesini verilerini değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Nisanda yıllık cari açığın, öngörüleri doğrultusunda artış gösterdiğini ancak programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldığını aktaran Şimşek, altın ve enerji hariç yıllık cari fazlanın ise 49,5 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

Şimşek, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansın cari dengeyi desteklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci önemli ölçüde artarken sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağlandı. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek TCMB
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