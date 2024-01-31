Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "OVP'de ana hedef fiyat istikrarı" açıklamasını yaptı. Şimşek enflasyona ilişkin de Türkiye'de enflasyonun yer çekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, düşecektir." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek, "Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed, AB enflasyonu nasıl indirdiyse biz de öyle yapıyoruz.Fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz. Nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi sanayi olmaz." dedi. Şimşek şunları kaydetti:

"Türkiye'de enflasyonun yer çekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, düşecektir.

Bu program sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır. Siyasi sahipliği olan bir programdır. Bu program bir ekip tarafından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuş, uygulamaya konulmuş, uygulamadan sonuç alınmış bir programdır."

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