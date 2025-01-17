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Bakan Şimşek Piyasa Katılımcılar Anketi'ni değerlendirdi: 'Enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 15:00
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcılar Anketi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek Piyasa Katılımcılar Anketi'ni değerlendirdi: 'Enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor'

Bugün Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ni yayımladı. Anket sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden anketi değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek'in X hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:

"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.
Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.
Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli.
Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Merkez Bankası
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