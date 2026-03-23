“Telefon tutucu yasaklandı” iddialarına resmi yanıt! DMM’den açıklama geldi

Son günlerde trafik düzenlemeleri üzerinden sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar sürücüler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle “araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı” şeklindeki paylaşımlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerin çarpıtıldığı ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, henüz uygulama detaylarının yönetmelikle netleşeceği vurgulanırken, sosyal medyada dolaşan “telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

DMM, araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin esasları belirleyecek yönetmelik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bu süreçte sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Spekülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanırken, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı.